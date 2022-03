Entente de principe entre l'UQTR et les chargés de cours

Une entente de principe entre l’UQTR et le Syndicat des chargés de cours a été conclue le 7 mars dernier en ce qui a trait au renouvellement de la convention collective.

Le 19 mars prochain, l'exécutif syndical présentera cette entente aux différents membres du syndicat dans une assemblée générale. L'entente est d'une durée de 5 ans.

L'Université de Québec à Trois-Rivières dénombre plus de 850 chargés de cours présentement, sur un total de 2000 membres du personnel.

« L’apport des chargés de cours est essentiel à la formation de nos étudiants et à la vitalité de notre communauté universitaire alors c’est pourquoi nous avions à cœur d’arriver le plus rapidement possible à une entente négociée », souligne le recteur Christian Blanchette.

Ce dernier souligne par ailleurs l'ouverture des différents acteurs ayant permis cette négociation. Leur première rencontre s'était déroulée en décembre 2020.

La dernière convention collective avait pris fin le 31 mai 2020.