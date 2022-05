Éric Gagné est le nouveau directeur général du Cégep de Sherbrooke. Sa nomination a été entérinée par le conseil d'administration du Cégep.

Selon le communiqué émis par l'institution d'enseignement, " M. Gagné s’est démarqué au cours du processus par ses hautes aptitudes à répondre aux exigences du profil de compétences, tant par sa capacité à assurer une continuité de l’approche de gestion, une gouvernance saine et à contribuer au développement du Cégep que par ses qualités relationnelles, sa lecture fine de l’environnement et sa capacité d’analyse."

Éric Gagné est détenteur d’une maitrise en enseignement collégial. Il possède un parcours professionnel de plus de 30 ans en enseignement supérieur, dont sept à la direction des études du Cégep de Sherbrooke.

Il a aussi agi à titre de directeur de l’enseignement et des programmes pour le secteur des techniques biologiques et de la santé, d’enseignant en Techniques d’inhalothérapie et de coordonnateur de département et des stages.

Il a également été chargé de cours à la Faculté d’éducation et conseiller pédagogique pour la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

Son mandat de 5 ans débutera le 23 juin. Il prendra la relève de Marie-France Bélanger qui partira à la retraite.