Estrie Aide cessera de vendre des électroménagers

Estrie Aide annonce qu'à partir du 1er mars prochain, il ne sera plus possible de faire l'achat d’appareils électroménagers et de pièces de rechange en magasin.

La pénurie de main d'oeuvre qualifiée ressentie à travers le secteur a été un facteur décisif pour l’organisme.

Depuis plus d’un an, Estrie Aide analyse les enjeux reliés à ce département et en est vienu à la conclusion que les activités de vente doivent venir à terme.

La collecte à domicile d'appareils électroménagers cessera également, et ce, dès aujourd'hui.

Les citoyens souhaitant se débarasser de leurs appareils sont ainsi invités à s'en départir à l'un des deux écocentres de la Ville de Sherbrooke.

L'organisme oeuvre au sein de la communauté estrienne depuis 1997 et offre la chance aux gens dans le besoin de se procurer des objets de seconde main à des prix raisonnables.