Étincelles s'ouvre vendredi soir au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke

Un rassemblement en soutien pour la famille Rodriguez-Flores est prévu demain à 17 h devant l’église Plymouth-Trinity de Sherbrooke. C'est à cet endroit que la famille a trouvé refuge afin d'éviter l'expulsion du Canada il y maintenant un mois. Leur avocat demande l'intervention des ministres de l'Immigration du Québec et du Canada pour régler la situation le plus rapidement possible.