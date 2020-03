Évelyne Beaudin lance son budget participatif

La conseillère municipale Évelyne Beaudin a lancé son budget participatif de 5000$ pour le district du Carrefour lors de la séance du conseil de lundi.

Cette somme sera mise à la disposition des citoyens qui choisiront le projet à financer.

Le processus pour le choix du projet commence bientôt explique la conseillère.

Il y aura une première rencontre qui est le 5 avril où on va se demander de quoi a besoin le district du Carrefour. Après ça, en juin, on va avoir analysé les différents projets et ensuite on part la machine pour réaliser le projet avant la fin de 2020.

-Évelyne Beaudin