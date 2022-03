Explosion au CVA de L'Estrie: 5 blessés dont 3 majeurs

L'explosion de ce matin au Centre de valorisation de l'aliment (CVA) de l'Estrie n'a pas fait de victimes, mais des employés ont été blessés gravement, rapporte le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Vers 8h45 mercredi, une déflagration est survenue et a été suivie d'un violent incendie. Un large panache de fumée noire était visible de plusieurs endroits à Sherbrooke.

Une dizaine d'employés se trouvaient dans ce bâtiment situé sur le boulevard Bourque dans le secteur de Deauville.14 entreprises oeuvrent au sein du CVA Estrie. C'est un lieu qui se pécialise dans la production et la transformation alimentaire. Il sert aussi de lieu d'entreposage.

L'intervention des pompiers de Sherbrooke et des villes voisines aura duré toute la journée. L'un de leur plus gros défis était surtout l'approvisionnement en eau. Plusieurs camions citernes ont été nécessaires afin de transporter de l'eau supplémentaire. De plus, en raison de l'explosion, l'infrastucture était instable ce qui a pu compliquer le travail des sapeurs.

BLESSÉS GRAVES

Un total de cinq personnes ont été transportées vers un centre hospitalier suivant la déflagration.

Trois d'entre-elles se trouvaient dans un état critique en fin d'après-midi mercredi, a confirmé la Dre Marie-Maud Couture, chef de département de médecine d'urgence dy CIUSSS de l'Estrie-CHUS. « Je ne suis pas en mesure de vous dire si on craint pour la vie des patients. Les patients qui avaient besoin d'être transférés vers des centres spécialisés l'ont été ou le transfert est en cours actuellement. »

CAUSES DE L'INCENDIE

Ce matin, les pompiers ont utilisé 2 pelles mécaniques afin de démanteler les parties restantes du bâtiment de CVA Estrie. « C'est pour s'assurer d'avoir accès au point d'origine de l'incendie. » Stéphane Simoneau, directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Présentement, tout porte à croire que la déflagration a été causée par du propane ou du gaz naturel. « Ce n'est pas confirmé. Est-ce qu'il y a autre chose dans le procédé? C'est ce que l'enquête va nous révéler par la suite », a déclaré le directeur du service incendie.

Dominique Côté

ÉTAT DE CHOC

Les réactions quant aux événements de ce matin ont été nombreuses.

Sur place, le directeur du CVA Estrie, Ashley Wallis, était sous le choc. « Un de mes employés m'a appelé pour me montrer des vidéos du bâtiment en feu », a-t-il raconté.

Il qualifie de miracle le fait que personne n'ait péri dans l'explosion.

La conseillère municipale du district Lac-Magog, Nancy Robichaud, a ressenti la secousse provoquée par l'explosion, survenue tout près de sa demeure.

Elle se désole de la situation. «C'est déplorable parce que le secteur de Deauville (Lac-Magog) commence à se développer. C'était une belle innovation. Il y avait des partenariats avec des agriculteurs, avec des organismes communautaires. C'est dommage de perdre ce genre d'entreprise là».

De son côté, la mairesse Évelyne Beaudin s'est rappelé les événements tragiques survenus en novembre 2012, où 3 personnes sont décédées dans une explosion à l'usine de Neptune à Sherbrooke. « De savoir que c'est nos concitoyennes et concitoyens qui ont été touchés, ça vient nous chercher directement, qu'on soit mairesse ou une simple citoyenne de Sherbrooke. »