L'état de santé de l'un des blessés de l'explosion du Centre de valorisation de l'aliment le 23 mars dernier s'améliore.

Olivier Jean, de l'entreprise Le gars du lac, est sorti du coma dans les derniers jours. Sa famille a partagé la nouvelle sur les médias sociaux.

Elle ajoute qu'il est extrêmement touché par la vague de support et la générosité dont les gens ont fait preuve à son égard et qu'il se considère privilégié d’être en vie et qu'il est prêt à tout pour retrouver la santé le plus rapidement possible.

La campagne de financement lancée lundi sur la plateforme La Ruche avait récolté plus de 5000 $ tôt mercredi matin.

L'objectif est d'amasser 250 000 $. L'argent permettra aux 14 entreprises de se relocaliser et d'acheter de l'équipement.