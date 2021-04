Féminicides : Des centaines de personnes marchent à Sherbrooke

Des centaines de citoyens ont marché dans les rues de Sherbrooke, cet après-midi, afin de lutter contre les violences faites aux femmes. Le mouvement, qui prenait place aux quatre coins de la province, veut faire du 2 avril une journée de mobilisation nationale citoyenne contre les féminicides.

Plusieurs organismes ont pris la parole cet après-midi à Sherbrooke, lors de la manifestation initiée par la collective citoyenne La Bande Féministe (b‧a.F).

Les participants réclament que des actions systémiques soient mises en place et que le gouvernement investisse davantage dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence.

« Les maisons reçoivent la moitié de ce qu’elles ont demandé. Il faut avoir plus d’argent, mais également plus d’actions en amont pour prévenir ces violences », indique Marie-Danielle Larocque, agente à la vie associative et aux communications chez ConcertAction Femmes Estrie.