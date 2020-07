Fermeture complète du pont de la rue Main à North Hatley au début août

Le pont de la rue Main à North Hatley sera fermé jusqu'à la fin de l'année à compter du 3 août.

La structure construite en 1947 est arrivée en fin de vie et elle sera démolie pour être remplacée par une nouvelle construction. Les travaux vont s’échelonner jusqu’à l’été 2021, mais la mise en service du nouveau pont est prévue pour la fin de 2020.

Durant la fermeture, les automobilistes devront faire un détour de 20 km via les routes 108 et 143 et le chemin Sherbrooke.

La circulation nautique et le passage des piétons et des cyclistes maintenus

Durant le chantier, la circulation nautique sera maintenue, sauf lors de certains travaux, notamment lors de la démolition du pont. De plus, le passage des piétons et des cyclistes sera maintenu, grâce à l’extension de la passerelle qui se trouve près du pont actuel, et à la construction d’un sentier piétonnier.