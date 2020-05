Fermeture temporaire de la clinique d'avortement à Cowansville

Celle-ci a été transformée temporairement en salle à pression négative, pour répondre aux besoins liés à la pandémie. Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS assure que cette décision était nécessaire et travaille sur des solutions.

« Nous comprenons que l'urgence sanitaire créée des inconvénients pour les femmes qui doivent recourir à une interruption volontaire de grossesse (IVG) et nous nous efforçons d’amoindrir le plus possible les impacts négatifs. Toutefois, en contexte de pandémie, il était prioritaire de faire ce choix temporaire pour assurer la protection des usagers et du personnel. Nous travaillons activement sur des solutions pour que ce service de proximité, qui sera maintenu à l’Hôpital BMP dans l’avenir, y revienne dès que possible. »

- Karine Duchaineau, directrice générale adjointe du programme de santé physique générale et spécialisée au CIUSSS de l'Estrie-CHUS