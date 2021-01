Feu vert de la CNESST au masque N99 fabriqué par M.I. Intégration de Sherbrooke

Bonne nouvelle pour M.I. Intégration de Sherbrooke qui fabrique les masques N99 de Dorma Filtration.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail donne finalement le feu vert à leur utilisation par les travailleuses et les travailleurs québécois de la santé.

"Je suis très heureux que la CNESST ait accepté que Dorma Filtration, une entreprise québécoise qui se démarque par sa capacité d'innover et qui contribue à l'économie du Québec, puisse continuer ses démarches de fabrication. Ainsi, cela permettra aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses de posséder plus de masques qui répondent aux meilleurs standards de qualité et de performance en matière de santé et de sécurité du travail." - Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.