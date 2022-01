Feu vert pour un centre de santé mentale en Estrie

Après plus de 20 ans d'attente, l'Estrie aura enfin un centre de crise en santé mentale.

L'Estrie se partagera une enveloppe de 10 millions de dollars avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le ministre délégué à la Santé Lionel Carmant en a fait l'annonce mardi.

Les deux régions étaient les seules au Québec à ne pas en avoir.

Ce genre de centre permet d'intervenir rapidement auprès d'une personne qui vit un épisode de santé mentale ou qui a des idées suicidaires.

"Après des années de travail pour faire reconnaître le besoin d'un centre de crise communautaire en Estrie, je suis soulagée que le gouvernement ait compris à quel point c'était nécessaire pour compléter les autres services et réduire les hospitalisations. Maintenant, on se met au travail pour que le service soit accessible aussi tôt que possible." - Christine Labrie, députée de Sherbrooke.