Fillette martyre de Granby «victime de manquements à toutes les étapes»

Autre blâme pour la DPJ à Granby concernant cette fillette, décédée en 2019, alors qu’elle était connue des services de protection. Cette fois, c’est à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) de se faire entendre.

L’organisation a déposé, aujourd’hui, plusieurs recommandations issues de son enquête. Son constat est clair : l’enquête « a révélé des manquements à toutes les étapes du processus clinique et légal qui visaient à protéger la jeune victime ».

« Combien d’enfants devrons-nous encore pleurer, combien d’enfants allons-nous laisser être victimes de maltraitance, victimes de notre tendance à banaliser l’inacceptable? Quand notre système de protection, au-delà des mots, prendra-t-il le parti des enfants et de leurs droits? » - Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

La CDPDJ a décidé de mener sa propre enquête, de son plein gré, malgré la présence de la Commission spéciale sur la protection de la jeunesse, menée par Régine Laurent. C’est ce processus qui a conduit à la formulation de recommandations, envoyées à plusieurs ministres de même qu’à la Commission Laurent.

Parmi celles-ci, que « l’obligation d’une évaluation du lien d’attachement soit systématiquement réalisée et soit inscrite dans la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), lorsque les délais maximaux de placement sont atteints et qu’un changement de projet de vie est envisagé ». Elle rappelle au passage « que le point de vue de l’enfant doit être entendu et pris en compte » et que la seule manière d’y parvenir reste des rencontres physiques et une garantie pour l’enfant de pouvoir s’exprimer librement et confidentiellement auprès de ses intervenants.

Conditions de travail

Pour la Commission, les conditions dans lesquelles travaillent les intervenantes et intervenants de la protection de la jeunesse méritent l’attention du ministre de la Santé. C’est le cas aussi du problème de recrutement et de rétention du personnel.

« Les enfants ne devraient pas être victimes des bris de services et des changements répétés d’intervenantes et d’intervenants. Les enfants méritent d’être connus par les personnes qui doivent les protéger et établir avec celles-ci une relation d’aide qui soit de qualité », a commenté Mme Suzanne Arpin.

Sur les situations de maltraitances envers les enfants, la Commission rappelle que ce n’est pas la première fois qu’elle « met en lumière, les lacunes du système de protection de la jeunesse ». Déjà en 2017, elle menait une enquête au Saguenay-Lac-Saint-Jean, après la mort d’un bambin. À ce jour, elle est toujours en attente d’un suivi concernant les recommandations formulées à ce moment.

Réaction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Par courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux du CIUSSS de l'Estrie - CHUS a fait parvenir sa réaction au rapport:

« La direction du CIUSSS de l’Estrie - CHUS prend acte des recommandations du rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) déposé aujourd’hui qui sont en grande partie dans l’esprit du mémoire déposé à la Commission Laurent en février dernier par Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général de l’établissement.

Nous prenons acte que quatre ministères différents sont interpellés par les recommandations. Nous tenons à rassurer la population que nous sommes déjà en lien, depuis plusieurs mois, avec les partenaires régionaux de ces ministères. D’ailleurs, ces derniers ont été sollicités et ont participé aux ateliers virtuels sur notre plan d’action pour les jeunes et leurs familles, plan qui concrétisera notre mémoire déposé à la Commission Laurent.

Considérant que la protection des jeunes, c’est l’affaire de tous, nous demeurons engagés à améliorer l’ensemble des services offerts aux jeunes et à leur famille avec la collaboration de tous et en tout respect des orientations souhaitées par la société. C’est pourquoi nous ajusterons notre plan d’action pour les jeunes et leur famille en cohérence avec les recommandations émises et poursuivrons, en concertation avec nos partenaires, les efforts nécessaires à l’atteinte de nos objectifs communs pour la sécurité, la santé et le bien-être des jeunes.»

Réactions à Québec

Le gouvernement Legault s'engage à mettre en place toutes les recommandations faites par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) dans le dossier de la fillette martyre de Granby.

Le premier ministre François Legault et la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, ont tous deux réitérés lors de deux points de presse distincts que plusieurs mesures ont déjà été mises en place depuis. Ils ont cité notamment l'augmentation du budget des DPJ et la diminution des listes d'attente. « C'est ce qu'on a de plus précieux, nos enfants, » a mentionné Mme Guilbault.

Le plus grand défi demeure cependant de trouver du personnel.

« Il y a encore un enjeu à certains endroits où il y a des postes d'affichés, mais non comblés, donc il faut continuer d'y travailler. Mettre davantage l'enfant au centre des décisions aussi, avant même les parents, que ce soit les parents biologiques ou d'adoption. » - François Legault, premier ministre

(Avec la collaboration d'Audrey Folliot, journaliste Bell Média)