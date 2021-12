Fin de semaine occupée pour l'Opération Nez rouge de Sherbrooke

L'Opération Nez rouge de Sherbrooke a réalisé sa plus grosse fin de semaine depuis le début des activités le 26 novembre.

392 raccompagnements ont été effectués ce weekend par les 227 bénévoles présents.

Au total, 1 259 raccompagnements ont été réalisés en Estrie depuis le début de la campagne, dont 1039 à Sherbrooke et 215 à Magog.

La fin de semaine avant Noël est toujours la plus occupée pour l'Opération Nez rouge.

Toutefois, plusieurs entreprises n'ont pas attendu au 20 décembre date de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures pour annuler leur party de Noël, provoquant ainsi une diminution des appels.

Malgré l'annonce du resserrement des mesures sanitaires, l'Opération Nez rouge entend poursuivre ses activités comme prévu jusqu'au 31 décembre.

La centrale de Sherbrooke sera ouverte les 23-24-25-30 et 31 décembre et celle de Magog fera relâche les 24 et 25 décembre.

La période de Noël est toujours très difficile pour le recrutement des bénévoles. Un appel est donc lancé à la communauté pour devenir bénévole d'ici la fin de l'année.