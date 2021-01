Fluxion étend ses services en Estrie

Une entreprise basée à Montréal se joint à Magog Technopole afin d'étendre ses services en Estrie.

Il s'agit de Fluxion, qui a pour mission de devenir un leader mondial du marketing éthique en offrant une alternative pour le marketing numérique.

Cette dernière travaille avec des entreprises qui font de la vente en ligne et qui sont spécialisées dans le secteur du tourisme et du commerce de détail.

Fluxion les accompagnent à accélérer leur croissance et leur compétitivité sur le plan local et international.

« Mon grand-père était entrepreneur, mon père et ma mère étaient entrepreneurs. La mission de ma famille a toujours été de contribuer au rayonnement des entreprises du Québec et c’est ce que je désire poursuivre. Je trouve que l’intelligence artificielle est une expertise encore trop monopolisée par les grosses industries, par les GAFAM de ce monde. Je désire être le Robin des bois de l’IA et m’assurer que ce sont toutes les entreprises du Québec qui en

bénéficient. (…) »- Charles Demontigny, président et directeur de la vision de Fluxion.