Fonds d'urgence pour les organismes communautaires de Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke annonce la création d'un fonds d'urgence de 75 000 $ pour soutenir les organismes communautaires.

Un maximum de 21 000 $ sera versé à la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke pour couvrir le coût des titres de transport de la STS pour les 215 bénéficiaires du projet Solidarité transport.

La balance de l'argent sera répartie principalement entre les organismes qui travaillent en sécurité alimentaire et en accompagnement aux personnes vulnérables.

"La crise qu'on vit est sans précédent, et beaucoup de Sherbrookoises et Sherbrookois vont se tourner vers les ressources d'aide. Le fonds d'urgence va faire du bien aux organismes et leur permettre d'aider plus de gens. En tant que communauté, il ne faut laisser personne derrière." - Evelyne Beaudin, présidente du comité de développement social et communautaire.