Football universitaire : le calendrier des matchs dévoilés

Le football universitaire s’apprête à revivre. Avec l’aval du gouvernement pour les reprises des sports étudiants, le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a pu plancher sur un calendrier pour la prochaine saison. Un retour attendu de plusieurs après une pause de 18 mois.

Le début de la saison 20-21 est prévu pour le 28 août prochain et s’étirera jusqu’au 4 décembre.

D’ailleurs, bonne nouvelle pour les partisans du Vert & Or, le premier match de la saison se déroulera à domicile contre les Carabins de l’Université de Montréal. Trois autres matchs sont prévus à domicile, soit les 11 septembre, 9 octobre et 30 octobre.

Évidemment, la tenue du calendrier et conditionnel aux directives de la santé publique du Québec et des différentes instances. Par voie de communiqué, l’organisation indique qu’elle pourrait « envisager la potentialité de remaniement du calendrier de la saison automnale », au fil des différentes consignes.

« Le Vert & Or va être prêt pour le défi que lui proposera 2021 et on a très hâte également de retrouver nos partisans pour les matchs qui seront disputés dans notre superbe stade », indique l’entraîneur-chef de l’équipe, Mathieu Lecompte.

Il est possible de consulter le calendrier complet sur le site du RSEQ.