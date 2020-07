Formule hybride pour le Défi têtes rasées de Sherbrooke et Magog

Le Défi têtes rasées de Leucan Estrie se réinvente en temps de la COVID-19.

Cette année, l'évènement aura lieu simultanément à Sherbrooke et Magog du 28 août à midi au 29 août à midi. Le Défi prendra une formule hybride. Il n'y aura pas de rassemblement au Carrefour de l’Estrie, les participants sont plutôt invités à se raser en petits groupes à la maison en famille ou entre amis, ou au travail entre collègues et à se filmer en action et à faire un Facebook en direct en taguant Leucan Estrie.

Les salons de coiffure L2D à Sherbrooke et Le loft de Magog offriront quelques rasages dans les entreprises qui en feront la demande. Rappelons que Leucan accepte maintenant le Défi de type coupe-couette, qui consiste à couper les cheveux d’au moins 20 centimètres.

La pandémie a bouleversé les plans de l'organisation. L'objectif initial était d'amasser 70 000 $ pour la région de Sherbrooke et 30 000 $ pour celle de Magog.