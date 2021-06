Forte chaleur : Sherbrooke ouvre un centre de rafraichissement.

Il est possible de se présenter au centre culturel et communautaire Françoise Dunn (2050, boulevard de Portland) entre 13h et 20h aujourd'hui (lundi) ainsi que demain (mardi).

La population est invitée à utiliser le transport en commun, à accéder au stationnement par la rue Farwell et à utiliser l'entrée arrière du bâtiment.

Les gens sont par ailleurs invités à apporter de la lecture ou autre divertissement.

Le port d'un masque de procédure est obligatoire en tout temps à l'intérieur du centre de rafraichissement.

Sherbrooke rappelle à sa population que les jeux d'eau situés au parc Saint-Boniface et au parc Belvédère sont ouverts tous les jours, entre 9 h et 21 h.

Il s'agit d'une excellente façon d'amener toute la famille à se rafraichir.

Enfin, il est possible de fréquenter la bibliothèque municipale Éva-Senécal et les bibliothèques de Saint-Élie, de Brompton et de Lennoxville pour se rafraichir tout en faisant le plein de nouvelles lectures.