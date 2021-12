Franc succès pour les paniers de Noël au Cégep de Sherbrooke

Pour une 28e année, les étudiants et les membres du personnel du Cégep de Sherbrooke et de la Fondation ont uni leurs efforts pour remettre 86 paniers de Noël à des étudiants dans le besoin.

Avec le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, les besoins étaient encore bien importants cette année. L’opération des paniers de Noël a donc commencé plus tôt cette automne par une cueillette de denrées et de dons en argent sur le campus. Le samedi 11 décembre dernier, une équipe de 33 bénévoles du Cégep et leur famille se sont affairées à garnir et à distribuer les paniers.

Le Cégep compte plusieurs membres de sa communauté étudiante qui poursuivent des études malgré une situation financière précaire. On retrouve parmi ces étudiants autant des parents, des gens nouvellement arrivés aux Québec, que des personnes seules. La communauté collégiale se mobilise aussi chaque année afin de rendre la période des fêtes un peu plus agréable pour ces personnes.

Les paniers étaient bien remplis grâce aux denrées non périssables, aux fruits et légumes ainsi qu’aux pains ajoutés. De plus, des bons d’achat d’épicerie d’une valeur de 50 $ à 175 $ ont été insérés. Le tout a été déposé dans des sacs réutilisables fournis par BMR Bricomat inc. – Lac Etchemin et Pharmacie Proxim Marchessault, rue Bowen Sud. Sur place, les familles pouvaient également ramasser des jouets pour leurs enfants grâce aux dons de l’École Anglissimo.

Cette initiative n’aurait pu être possible sans le soutien des membres du personnel et de la communauté étudiante ainsi que de partenaires de la région, soit la Boulangerie Georges, la Fondation Rock Guertin et Les Fruits et Légumes de l’Estrie. Le syndicat du personnel professionnel, l’Association des cadres et la Coop du Cégep ont également contribué à cette opération. Le partenaire majeur, la Fondation Cégep de Sherbrooke, a grandement contribué à garnir ces paniers en remettant des dons au bénéfice de cette activité de bienfaisance.