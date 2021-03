Frappe policière contre le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent

Importante frappe de la Sûreté du Québec mardi contre le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent.

27 endroits ont été perquisitionnés par les policiers de l'Escouade nationale de répression du crime organisé et de l'Escouade régionale mixte Estrie, dont quinze à Sherbrooke et Lac-Mégantic.

Les autres lieux visités sont à Longueuil, Granby, Saint-Jérôme et Terrebonne.

Les endroits ciblés sont des bâtiments commerciaux, des résidences et véhicules d'individus suspectés d'être impliqués dans le trafic de stupéfiants.

"Pour le moment, il n'y a aucune arrestation de prévue, mais on verra ultérieurement s'il y aura d'autres actions policières dans le cadre de cette enquête." Aurélie-Guindon, porte parle de l'ERM.

Ces opérations sont réalisées dans le cadre d'un projet d'enquête qui a déjà fait l'objet de perquisitions le mois dernier dans la grande région métropolitaine.

Plus d'une centaine de policiers de la Sûreté du Québec et de différents services policiers municipaux dont le Service de police de Sherbrooke ont pris part aux opérations.

Bilan de la frappe

La Sûreté du Québec a dressé mardi soir bilan de l'opération menée contre le crime organisé.

Plus de deux kilogrammes de cocaïne et près de 200 grammes de crack ont été saisis.

Plus de deux kilos de hachich, près de sept kilogrammes de cannabis et plus de 40 000 comprimés divers, huit armes à feu, une arme à impulsion électrique, plus de 700 000$ en argent canadien et américain et des bijoux d'une valeur de plus de 600 000$ ont aussi été trouvés par les policiers.

Les enquêtes liées à ces perquisitions se poursuivent.