Glissement de terrain à St-Léonard-d'Aston

La situation revient lentement à la normale à St-Léonard-d'Aston après un important glissement de terrain dans les derniers jours.

Une portion de 400 par 50 pieds de terre s'est retrouvée dans la rivière Nicolet, soit une partie appartenant à une érablière et d'une terre agricole du rang de la Chaussée.

« On a quand même une très bonne portion de terrain qui a glissé. Il y a un talus quand même d'une bonne hauteur, entre 20 et 22 mètres de hauteur, donc c'est quand même très abrupte comme pente », affirme Sylvain Gallant, directeur régional de la sécurité civile et d'incendie de la Mauricie-Centre-du-Québec.

Ce dernier soutient que ce secteur du bord de la rivière Nicolet est toujours parsemé de quelques cicatrices de glissements de terrain survenus il y a quelques années. « C'est donc assez propice à ces événements-là. De cette envergure-là, il n'y en a pas eu à proximité dans les dernières années, mais il y en a eu dans le passé si on parle d'une histoire plus lointaine », souligne-t-il.

Le directeur de la sécurité civile explique que la fonte de la neige et le sol rempli d'eau sont à l'origine de ce glissement. La base du terrain composée d'argile est donc très fragile. « Lorsqu'il y a beaucoup de poids qui est en haut de talus, le terrain vient donc naturellement se ré-ajuster et une bonne quantité de cette terre-là qui est au-dessus de la couche d'argile, qui est gorgée d'eau et qui glisser et qui va partir. L'argile va en somme se liquéfier, puis ça va apporter une partie de terrain. »

Ce sont ainsi des situations qui se produisent généralement au printemps.

Heureusement, personne n'a été blessé, aucun bâtiment n'a été touché et aucune évacuation n'a été nécessaire. « Il y a des dépendances secondaires qui sont à proximité du trou et pour lesquelles on a demandé à la municipalité de dresser un périmètre de sécurité pour éviter que les gens aient à cet endroit-là », mentionne M. Gallant.

Des experts de la Sécurité civile régionale se sont rendus sur place au cours du week-end pour constater les dégâts. Une analyse par drône devait également avoir lieu aujourd'hui (lundi) si les conditions le permettaient.

On ne prévoit pas d'autres mouvements de sols à court terme, mais le secteur demeurera sous surveillance.

La circulation est maintenue dans le secteur, mais une interdiction de passage est toujours en vigueur pour se rendre à l'érablière.