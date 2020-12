Granby: un présumé fraudeur activement recherché

À Granby, le service de police publie de nouvelles photos d'un homme activement recherché pour fraude.

Ce dernier cible les ainés, qu'il téléphonerait, en se faisant passer pour un employé de Desjardins.

Il indiquerait ensuite à ses victimes qu'elles ont été fraudées et qu'il a besoin de leur carte et du NIP pour cesser la fraude.

Il se déguiserait ensuite en employé de Postes Canada ou de Desjardins pour récupérer la carte.

Le même stratagème aurait été utilisé plusieurs fois dans les régions de Montréal, Longueuil et St-Hyacinthe.

Prévention

À titre préventif, les policiers indiquent que, lorsqu’une personne vous contacte et prétend être un professionnel, prenez son nom en note et rappelez au numéro officiel de l’entreprise (et non à celui que la personne vous a donné) en demandant de parler à ladite personne. De plus:



- Ne donnez jamais d’information confidentielle lors d’un appel entrant;



- Validez l'information même si l'interlocuteur a demandé de garder votre conversation secrète;



- N'effectuez jamais de transfert d'argent immédiatement après une demande téléphonique;



- Ne vous fiez pas à l’afficheur. Les fraudeurs utilisent des techniques qui permettent de faire apparaître un numéro qui peut vous sembler légitime;



- N'hésitez pas à raccrocher lorsque vous ressentez un doute;



- Ne remettez pas votre carte ou votre code de sécurité à un inconnu;

Toute personne ayant de l’information à transmettre est priée de communiquer avec le détective Andy Godin au agodin@granby.ca ou au 450 776-8333, poste 3616.

Si quelqu’un désire transmettre de l’information de façon anonyme, il peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne au www.echecaucrime.com.

Service de police de la Ville de Granby



