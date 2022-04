Grandes ambitions pour le Salon Industriel du Centre-de-Québec

Les industriels ont répondu en grand nombre à l'appel du prochain Salon Industriel du Centre-du-Québec de Drummondville.

Après plus de 2 ans de pause, l'événement se tiendra les 20 et 21 avril prochains au Centrexpo Cogeco.

Le Salon sera entre autres l'hôte d'activités réseautage et prévoit d'ailleurs des 5 à 7, des conférences et des panels d'experts lors de ces deux journées.

« Avec plus de 1400 entreprises industrielles dans la région, nous savons que ce salon est un point de convergence important pour les différents acteurs dans le milieu. Cette année plus que jamais sera l’occasion de réunir des dirigeants des domaines industriel, manufacturier et des grands travaux », mentionne Éric Pageau, promoteur des Salons Industriels à travers la province.

Les exposants pourront surtout profiter de l'occasion pour rencontrer des candidats potentiels afin de répondre à la pénurie de main d'oeuvre dans le secteur industriel.