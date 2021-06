Grève des enseignants jeudi au Cégep de Sherbrooke

Le syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke est en grève aujourd'hui.

Il s'agit d'une troisième journée de débrayage depuis un mois pour les profs.

La grève aura surtout un impact administratif puisque les étudiants ont déjà remis leurs travaux et fait leurs examens.

Les syndiqués réclament plus de ressources.

Les pourparlers avec le gouvernement sont dans une impasse selon le syndicat.

" Nos collègues à la formation continue, qui enseignent notamment à des gens en requalification professionnelle, travaillent pour 50% de la rémunération du personnel oeuvrant au régulier. Ce fossé énorme crée des problèmes d'attraction et de rétention des personnes qualifiées pour donner la formation, alors que le Québec vit une crise de la main-d'oeuvre dans plusieurs domaines. On a dû faire appel à notre personnel régulier pour qu'il accepte de donner des cours en plus des cours réguliers cet été, ça ne peut plus durer, on va bruler les profs! " - Julie Dionne, présidente du SPECS-CSN.