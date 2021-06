Grève des membres de l'APTS au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Grève des membres de l'APTS dans les installations du CIUSSS de l'Estrie CHUS aujourd'hui et demain.

Deux autres journées de débrayage sont prévues les 21 et 22 juin.

Durant le débrayage, les services essentiels seront maintenus, mais des secteurs subiront des réductions ou reports de services et activités non urgents tels que la réadaptation et l'imagerie médicale.

À moins d'avoir préalablement été avisées d'un report, toutes les personnes doivent se présenter à leur rendez-vous comme convenu.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux représente 4 500 membres du personnel de l'établissement, soit le personnel psychosocial, les nutritionnistes, les techniciens en éducation spécialisée, les techniciens de laboratoire médical, les technologues en imagerie médicale.