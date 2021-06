Grève du personnel de soutien le 9 juin 2021

Le Centre de services scolaires des Sommets suspend les cours le 9 juin en raison de la grève du personnel professionnel.

Les cours étant suspendus pour toute la journée, les services de garde seront aussi fermés et il n'y aura pas de transport scolaire.

Les élèves réaliseront des apprentissages à la maison (travaux, lectures, ateliers, etc.), mais aucun enseignement à distance ne sera offert.

Pour l'éducation aux adultes et la formation professionnelle, les cours sont suspendus en matinée. Ils reprendront selon l’horaire habituel en après-midi et en soirée et se dérouleront selon le mode d’enseignement prévu au programme.

Les activités reprendront normalement le jeudi 10 juin.