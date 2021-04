Grève : Horaires de cours modifiés et transports scolaires suspendus

Les enseignants du milieu primaire, secondaire et professionnel de l'Estrie seront de nouveau en grève, le 27 avril prochain. Le débrayage sera de courte durée, soit entre 14 h 45 et 17 h. Voyez quels sont les scénarios établis par les centres de services scolaires de la région pour les cours et les modes de transports des enfants.

Le Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke a annoncé, hier, que toutes les classes seront annulées en après-midi, le 27 avril prochain. Les parents devront donc aller chercher leur enfant sur l'heure du dîner, ou au plus tard à 14 h 30. Tous les établissements du CSSRS, y compris les services de garde, seront fermés à partir de cette heure-là.

Au Centre de services scolaire des Sommets, les cours, tant au niveau primaire que secondaire, se termineront à 14 h. Il n'y a aura aucun transport scolaire en après-midi. Les parents seront responsables d'aller récupérer leurs enfants à l'école au plus tard à 14 h au primaire, et 14 h 30 au secondaire. Pour les étudiants en formation professionnelle, les classes termineront à 14 h 30. Celles prévues après 17 heures sont maintenues.

Enfin, le même genre de règles s'applique au Centre de services scolaire des Hauts-Cantons. Les cours prendront fin à 14 h, et ceux en soirée auront lieu. Le transport scolaire est suspendu en fin de jour. Les parents devront aussi se déplacer pour aller chercher leur enfant entre 14 h et 14 h 30.