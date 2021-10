Grève jeudi et vendredi dans les CPE affiliés à la CSN en Estrie

Les travailleuses des centres de la petite enfance de l'Estrie affiliés à la CSN seront en grève jeudi et vendredi afin d’accroître la pression sur le gouvernement et d’obtenir une amélioration considérable de leurs conditions de travail.

Après avoir manifesté devant leurs établissements respectifs, les travailleuses se rendront à Québec vendredi pour participer à un grand rassemblement qui culminera devant l’hôtel du Parlement du Québec.

" Nos membres ont voté en faveur de la grève à 98 %. Elles sont au bout du rouleau et prêtes à se battre bec et ongles pour se faire respecter." - Lise Deschênes, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance de l'Estrie (CSN).