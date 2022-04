Grippe aviaire: Canards du Lac Brome met à pied ses 300 employés

La grippe aviaire continue de prendre de l'ampleur chez Canards du Lac Brome. Les 300 employés des 13 sites de production seront mis à pied temporairement d'ici 4 à 5 semaines.

L'entreprise prévoit arrêter complètement sa distribution d'ici un mois, et envisage difficilement une reprise des opérations avant au moins 10 mois. « On est en état de guerre. L'état de la situation actuelle, c'est sûr qu'on a été touché de façon importante par la grippe aviaire », rapporte la directrice générale, Angela Anderson. Le point de vente situé au Lac-Brome est également fermé temporairement.

En date du 20 avril, ce sont maintenant 3 sites qui sont touchés, soit ceux de Saint-Claude, de Knowlton et de Wotton. À Saint-Claude, tous les oiseaux ont dû être euthanasiés. Le site de production de Knowlton, qui est dédié à la génétique des canards et donc la reproduction, a également procédé à l'abattage de tous les animaux, incluant plus de 400 000 oeufs en incubation.

La DG affirme que près de 150 000 oiseaux ont été euthanasiés jusqu'à maintenant dans les 3 sites contaminés. Ce sont plus de 350 000 canards qui sont élevés en continu par l'entreprise.

Avec l'abattage massif à Knowlton, le plus grand producteur de canards du Québec se retrouve ainsi à la case départ.

« On n'a plus de production. Nos opérations sont complètement arrêtées, donc il reste juste les oiseaux qui sont dans les élevages présentement qu'on va pouvoir transformer, emballer et vendre à nos clients. Il reste envrion 150 000 à 200 000 oiseaux. On n'a plus rien. Il faut littéralement recommencer à zéro », se désole Mme Anderson.

Concernant les 10 autres sites qui demeurent non-touchés par une éclosion pour le moment, tous les tests effectués par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) se sont avérés négatifs. L'entreprise assure que tous les produits qui en ressortent sont d'une qualité impeccable. « La production pourra donc être acheminée vers les canaux de distribution habituels », peut-on lire dans un communiqué. L'organisation tient à rappeler que les produits offerts ne présentent aucun danger pour la consommation.

Canards du Lac Brome, qui détient 60% du marché canadien, compte 13 sites dans 4 régions du Québec, soit en Estrie, en Montérégie, dans le Centre-du-Québec et en Mauricie.

Avec les informations de Guillaume Cotnoir-Lacroix