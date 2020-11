Guignolée des médias : objectif de 25 000$ pour l'Estrie/Bois-Francs

La Guignolée des médias s'amorce aujourd'hui (mardi) jusqu'au 24 décembre en Estrie/Bois-Francs.

L'objectif cette année est de 25 000$. À Sherbrooke, les dons iront à la Fondation Rock-Guertin et Moisson Estrie.

Pandémie oblige, la traditionnelle collecte de petite monnaie est transformée en don en ligne via le guinolee.ca.

Il est aussi possible de faire un don automatique de 10$ par texto en envoyant le mot NOEL au numéro abrégé 20222.

Les Amis de la Guignolée, soit Jean Coutu, Maxi, Provigo et Via Capitale, acceptent les dons d'argent et de denrées alimentaires non périssables.

Soulignons que Desjardins doublera les dons faits en ligne sur La Ruche jusqu'à concurrence de 500 000$ à travers tout le Québec.

La Caisse Desjardins de Sherbrooke s'est aussi engagée à égaliser les dons de la Guignolée des médias de Sherbrooke, pour un maximum de 50 000 $.

Comme toujours, les sommes reçues seront versées à des organismes de la région du donateur.