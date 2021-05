Hausse des cas de la COVID-19 dans le bilan de lundi en Estrie

Le bilan de lundi de la COVID-19 indique un bon important du nombre de cas en Estrie.

La santé publique enregistre 63 nouveaux cas, 32 de plus que dimanche.

C'est à Sherbrooke ou le nombre de cas est le plus élevé avec 21, vient ensuite la MRC du Granit avec 11, région de Memphrémagog avec sept et Coaticook avec six.

24 personnes sont sur un lit d'hôpital, dont 5 aux soins intensifs.

Fin des mesures spéciales

Les mesures d'urgence en vigueur depuis le 6 mai dans la MRC du Granit sont levées depuis le 24 mai.

Le Granit est maintenant en zone rouge, comme l'ensemble de l'Estrie qui doit passer au palier d'alerte orange le 31 mai.

Dès vendredi, le plan de déconfinement du Québec s'amorcera avec la levée du couvre-feu partout au Québec.