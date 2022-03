Hébergement jeunesse : nouvelle unité au Centre Edgar-Laforest

Au cours des prochaines semaines, des travaux s’effectueront au Centre de réadaptation Edgar-Laforest pour mieux répondre aux besoins grandissants en hébergement jeunesse dans la région.

Ainsi, des bureaux d’intervenants seront transformés en unité de réadaptation jeunesse permettant d’avoir entre 12 et 14 chambres additionnelles.

Une fois complétée, la nouvelle unité pourra accueillir des jeunes lors de période de surcapacité telle que nous vivons en ce moment.

Depuis plusieurs mois, la pression sur l’ensemble des services jeunesse s’est intensifiée de façon importante. Celle-ci se traduit notamment par une hausse significative du nombre de signalements, du nombre de jeunes pris en charge en protection de la jeunesse et des demandes d’hébergement plus nombreuses.

Comme il est du devoir de l’organisation de fournir un hébergement sécuritaire et des services spécialisés à tous les jeunes qui le nécessitent, des places temporaires ont rapidement été mises en place alors que le taux d’occupation est supérieur à la capacité d’accueil de l’installation.

Toutefois, considérant que certaines de ces places temporaires ne permettent pas de répondre de façon optimale au besoin d’intimité des jeunes et que la situation tend à se maintenir dans le temps, l’organisation se devait de trouver des solutions plus durables.

SOLUTION TEMPORAIRE

Une solution sera déployée d’ici la mi-mars pour offrir, le temps des travaux, un meilleur confort et une plus grande intimité aux jeunes. Ces derniers seront relocalisés dans une unité du centre de réadaptation maintenant rendue disponible.

Les solutions qui s’actualiseront prochainement ont été retenues puisqu’elles comportent de nombreux avantages par rapport aux différents scénarios explorés.

Entre autres, le déplacement limité de jeunes entre les installations du CIUSSS MCQ ou hors territoire, le maintien des services spécialisés offerts aux jeunes, de la proximité avec l’équipe clinique et de la scolarisation, le maintien de la proximité entre les parents, les intervenants et les jeunes et un espace physique plus intéressant pour les jeunes, le temps des travaux.