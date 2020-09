(IDENTIFIÉ) Décision médicale importante:un cycliste sans pièce d'identité au CHUS

Le Service de police de Sherbrooke demande votre aide afin d'identifier un cycliste qui est dans une situation critique au CHUS Fleurimont.

L'homme âgé dans la soixantaine a été victime d'un emportiérage hier après-midi alors qu'il circulait sur la 12e Avenue Nord.

« Il y a quelqu'un qui a ouvert sa portière de véhicule et le cycliste l'a heurté. L'homme est dans un état critique à l'hôpital et n'avait malheureusement pas ses cartes d'identité sur lui au moment de l'accident. On se voit dans l'obligation de diffuser sa photo dans ces circonstances tragiques afin que ses proches ou des membres famille puissent prendre des décisions médicales importantes pour lui. »- l'agent Samuel Ducharme du Service de police de Sherbrooke