Il termine sa course sur un terrain et prend la fuite à pied

Alors qu'il venait d'avoir un accident ce matin vers 6h30, un homme de 26 ans a fui les lieux lorsqu'il a aperçu les gyrophares des policiers.

C'est un citoyen qui a signalé au SPS qu'un conducteur avait été impliqué dans une collision sur la rue du Verger, et qu'il s'apprêtait à quitter les lieux. Le témoin a alors fourni une description assez détaillée du véhicule suspect pour que les policiers soient en mesure de le localiser rapidement.

Dès leur arrivée, le chauffard a refusé de s'immobiliser et s'est plutôt mis à accélerer sur la rue du Conseil. C'est à ce moment que l'individu de 26 ans a perdu le contrôle de sa voiture et a terminé sa course sur le terrain du 415, 14e avenue sud. Il est alors sorti de son véhicule et a pris la fuite à pied.

SPS

Les patrouilleurs sont partis à sa poursuite dans le secteur, et ont finalement réussi à la maîtriser derrière une résidence un peu plus loin.

L'homme, bien connu du milieu policier, a été transporté au centre hospitalier pour effectuer un prélèvement sanguin et soigner des blessures mineures.

Il demeure détenu et comparaîtra à une date ultérieure pour des chefs de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, délit de fuite, conduite dangereuse, entrave au travail des policiers, et plusieurs bris de conditions.