Immune Biosolutions pourra développer son médicament contre la COVID-19

L'entreprise Immune Biosolutions de Sherbrooke reçoit 13,5 M$ du fédéral pour développer son médicament contre la COVID-19 et ses variants.

Avec ce soutien financier, Immune Biosolutions pourra passer aux essais cliniques de phase II.

L’immunothérapie est complémentaire à la vaccination.

Elle s’ajoutera aux outils qu’auront les professionnels de la santé pour traiter et combattre la COVID-19.

Une fois administrés aux patients diagnostiqués, les anticorps découverts par Immune Biosolutions neutraliseront le virus SARS-CoV-2 et ses variants et accélèreront son élimination par le système immunitaire des patients, explique par voie de communiqué la biotech de Sherbrooke

" Ce soutien financier accélérera considérablement le développement préclinique et clinique de nos anticorps candidats prometteurs. Jusqu'à présent, il a été démontré que ces anticorps préviennent et traitent l'infection par le SRAS-CoV-2 chez les animaux, et qu'ils possèdent des profils neutralisants exceptionnels auprès des variants clés." - Frédéric Leduc, président et cofondateur d'Immune Biosolutions.