Importantes perquisitions dans trois résidences de Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog (RPM) ont effectué trois perquisitions mardi.

La première a eu lieu au 85 rue Bowen Nord, la deuxième au 110 rue Saint-François Nord, et la troisième au 25 rue King Est.

Une enquête de plusieurs mois et des informations reçues du public ont permis aux policiers de se rendre sur place. « Il s'agissait de lieux où il y avait de la vente de stupéfiants. Des livraisons étaient aussi faites. Trois hommes de 29 ans et un homme de 27 ans ont été arrêtés », a-t-on pu lire dans un communiqué envoyé par le SPS. L'homme de 27 ans a été libéré par sommation et les trois autres devaient comparaître aujourd'hui à la cour.

Les accusations dont font face les quatre hommes sont nombreuses: plusieurs en lien avec le trafic de cocaïne - crack, possession aux fins de trafic de cocaïne - crack, possession d'une arme à feu dans un dessin dangereux , possession de cannabis, possession de cannabis dans le but de vendre ainsi que bris de condition.

À la suite de ces perquisitions, le SPS et la RPM ont mis la main sur plusieurs objets illégaux et substances illicites : une Cadillac CTS 2007 et une BMW 2007, 6,27 gr.de cocaïne, 116,3 g de haschich, 11,58 gr de crack, une arme à plombs Winchester chargée, 23 497$ en argent canadien, une liste de comptabilité, des cellulaires, un coffre-fort, des balances, ainsi que d'autres objets.

La lutte contre l'approvisionnement illégal du cannabis implique un partenariat stratégique, rapport le SPS. « Le but, maximiser les effets tangibles pour la répression des organisations criminelles, la prévention auprès du public, notamment pour réduire l'accessibilité aux jeunes, la détection des différentes infractions et la récupération monétaire. »