Inauguration officielle de l'école primaire de Drummondville

La nouvelle école primaire anglophone de Drummondville a finalement été inaugurée aujourd'hui.

Située au 565 rue Farrell, l'école fait partie de la Commission scolaire Eastern Townships.

Le 8 mars dernier, lorsqu'ils revenaient de leur semaine de relâche, les 283 élèves ont pu intégrer le nouveau bâtiment.

« Nous rêvions d'une nouvelle école depuis de nombreuses années et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Je suis très fière de ce que nous avons accompli et de ce que nous avons à offrir à nos élèves, actuels et futurs », a déclaré Dany Grenon, directrice de l’école primaire de Drummondville.

L'école compte trois classes préscolaires et 12 classes régulières, de même qu'un gymnase double où l'on retouve une aire de jeux interactive ultramoderne appelée Lü.

Elle est d'une superficie de plus de 3500 metres carrés et représente un investissement de près de 17 M$.

Cette école est la seule de langue anglaise qui dessert la ville de Drummondville et ses environs. Elle fait maintenant partie des 20 écoles primaires anglophones de la région de l'Estrie, du Centre-du-Québec et de la Montérégie.