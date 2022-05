Incendie de forêt dans le parc national du Mont-Orford

Un incendie de forêt a été déclaré en fin d'après-midi jeudi dans le Parc national du Mont Orford.

En raison de sa localisation éloignée, le feu était inaccessible aux pompiers et l'alimentation en eau n'était pas possible. Toutefois, selon le site Web de la SOPFEU, les dégâts ont été limités et les flammes ont été contenues vers 17h, selon les informations de la porte-parole, Audrey Marcoux. On indique par ailleurs que 1,1 hectare de forêt aurait été brûlé.

Deux équipes aériennes et une équipe terrestre se sont rendues sur place pour tenter d'éteindre le brasier. Deux avions-citernes ont effectué des allers-retours pendant près de 1h30 et se ravitaillaient dans des étendues d'eau à proximité. Des pompiers de la MRC de Memphrémagog étaient également sur les lieux.

Vidéo d'un avion-citerne qui relâche de l'eau sur l'incendie. (Gracieuseté de Jonathan Turcotte-Gagné)

Aucune personne n'a été blessée. Une équipe de 9 pompiers de la SOPFEU s'est rendue sur le terrain tôt vendredi matin pour effectuer les dernières étapes de l'intervention. En milieu d'avant-midi vendredi, il n'y avait plus de flammes, seulement de la fumée.

Des photos prises lors de l'intervention des pompiers au poste de commandement.

La Ville de Magog a également publié des mises à jour sur sa page Facebook, tout au long de la soirée.