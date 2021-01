Incendie majeur à Granby: un homme succombe à ses blessures

L'incendie majeur survenu hier dans un immeuble à logements de la rue Assomption à Granby a fait un mort.

La Sûreté du Québec indique que la victime est un homme de 76 ans qui était dans le logement où les flammes ont pris naissance.

Son décès a été confirmé hier soir à l'hôpital.

Deux autres personnes avaient aussi été transportées à l'hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie.

« Puisqu’il y a eu décès, la responsabilité de l’enquête a été transférée au Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, qui poursuivra les démarches en collaboration avec le Service de police de Granby et le Service des incendies. Deux techniciens en scène d'incendie sont sur place aujourd'hui pour procéder à l'expertise de la scène. Des enquêteurs sont aussi sur les lieux afin de rencontrer des gens pour en savoir plus sur la nature de l'évènement alors que la cause est encore inconnue.»- La porte-parole de la Sûreté du Québec, Aurélie Guindon.