Incendie majeur à Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Un incendie majeur a été déclaré vendredi en milieu d'avant-midi dans une résidence située au 1339, route 122, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

Une famille se retrouve ainsi à la rue, alors que la maison est une perte totale. « C'était trop dangereux pour les intervenants d'aller faire l'extinction en dedans parce qu'il n'y avait plus de plancher et de plafond. On n'a pas eu le choix de prendre la pelle mécanique pour défaire la maison », a expliqué le chef pompier de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Frédérick Marcotte.

Personne ne se trouvait à l'intérieur, mais 2 chats et 2 lapins ont dû être rescapés par les sapeurs. Heuresement, les animaux ont tous survécus aux flammes.

Plusieurs pompiers étaient sur place pour tenter d'éteindre le brasier. Les équipes de Saint-Cyrille-de-Wendover et du Service d'Intervention d'Urgence Civil du Québec se sont rendues sur place afin de prêter main forte. « C'était un embrasement généralisé à notre arrivée. On a fermé la route 122, mais on devrait ouvrir bientôt en alternance », a soutenu M. Marcotte, alors qu'il se trouvait sur place vers 11h00.

La circulation a effectivement pu reprendre en après-midi.

Ce sont des voisins qui ont averti les services d'urgence de la situation.