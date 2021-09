Intimidation dénoncée à la paroisse de Sainte-Catherine-de-Hatley

À Sainte-Catherine-de-Hatley, le groupe de pression, Comité S.O.S Sainte-Catherine, accuse la paroisse de présumées malversations financières et accuse aussi l'Archidiocèse d'avoir mis en place un complot pour assurer la fermeture de l'église.

La situation est vivement dénoncée par l'Archidiocèse de Sherbrooke qui assure que l’église Sainte-Catherine est bien administrée par les marguillers qui assurent la gestion de la paroisse de façon bénévole.

"Les paroisses de l’archidiocèse de Sherbrooke sont administrées avec rigueur et toutes les décisions en lien avec l’avenir d’une église sont prises avec discernement. D’ailleurs, nous invitons toutes les personnes qui seraient témoins d’une irrégularité de prévenir les instances ecclésiales."

Des lettres anonymes menaçantes

Des lettres anonymes ont d’abord été distribuées devant certaines églises, avant la messe dominicale. Ensuite, d’autres missives ont été transmises par la poste à l’adresse personnelle des marguillers.

Les dernières lettres utilisaient un ton virulent, agressif et directif, réclament la démission du marguiller qui la reçoit et si celui-ci n’obtempère pas, il est menacé d’être sali dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Avec cette sortie, l'Archidiocèse souhaite dénoncer l’intimidation à laquelle les marguillers sont confrontés, que la situation est inacceptable et qu'elle ne sera plus tolérée.