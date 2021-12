Introduction par effraction à Notre-Dame-des-Bois: 3 suspects arrêtés

Dimanche dernier en fin d'après-midi, les policiers du poste de la MRC du Granit ont reçu un appel pour une introduction par effraction en cours dans un chalet du 10e rang ouest à Notre-Dame-des-Bois.

Grâce à un système de surveillance par caméra, le propriétaire de la résidence a été avisé de la présence de trois suspects dans son chalet, ce qui lui a permis de fournir une description de ceux-ci aux agents. Le plaignant a d’ailleurs été en mesure de fournir une description du véhicule suspect.

Avec l’aide de l’information fournie par le citoyen, quelques minutes plus tard, les patrouilleurs du poste de la MRC voisine, celle du Haut-St-Francois, ont localisé le véhicule suspect sur la route 257 à La Patrie et ont procédé à l’arrestation de trois hommes de 20, 21 et 22 ans en lien avec l’introduction par effraction.

Le véhicule suspect a par la suite été remorqué et fouillé. Les agents ont pu récupérer une arme à feu et des munitions qui venaient d’être volés dans le chalet.

Deux des trois suspects ont été libérés et le troisième est demeuré détenu jusqu’à sa comparution. Les trois jeunes hommes pourraient faire face à des accusations d’introduction par effraction et vol.

L’enquête se poursuit dans ce dossier.