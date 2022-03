Joshua Roy signe une entente de trois ans avec les Canadiens

L'attaquant du Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy, a signé un contrat d'entrée de trois saisons avec les Canadiens de Montréal.

Le directeur général du Club de hockey Canadien, Kent Hughes, a confirmé l'entente avec l'attaquant vedette de 18 ans de la formation sherbrookoise de la LHJMQ.

L'entente rapportera 750 000$ à Joshua Roy dans la LNH en 2022-2023 et comporte un bonus à la signature de 92 500$, alors qu'il touchera 10 500$ s'il évolue dans le junior.

Pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025, le contrat de Roy lui rapportera 775 000$ s'il joue dans la LNH en plus de bonus à la signature de 92 500$ (2023-2024) et de 85 000$ (2024-2025).

S'il évolue dans la ligue américaine, Joshua Roy touchera un salaire de 80 000$ par saison.

L'attaquant du Phoenix de Sherbrooke figure au deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 92 points, 36 buts et 56 aides en 50 matchs.

Il a été sélectionné au cinquième tour (150e au total) par les Canadiens lors du repêchage de la LNH en 2021.