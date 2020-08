Jour de rentrée au Cégep de Sherbrooke

C'est la rentrée en ce 24 août pour les 5700 étudiants et étudiantes du Cégep de Sherbrooke. Ils sont 200 de plus que l'année dernière à étudier dans l'un des 32 programmes d'enseignement offerts.

Tout a été mis en place par la direction pour offrir un maximum de cour en présence, tout en prenant soin de suivre les directives de la santé publique.

Le port du couvre-visage est obligatoire pour toute la communauté collégiale, tant pour les étudiants que les professeurs, dans les aires intérieures publiques, à l’exception des bureaux.

Les deux premières semaines, soit du 24 août au 4 septembre, seront principalement consacrées à des activités pédagogiques de mise à niveau disciplinaire, d’appropriation des plateformes technologiques et à des activités de mise à jour.

2600 étudiants en seront à leur première année d'étude au collégial. L'entrée des 150 étudiants internationaux est repoussée en 2021et le Cégep accueillera près de 200 étudiants dans ses classes de francisation.

« Notre défi sera de maintenir un équilibre dans cette nouvelle réalité afin que le climat de travail et d’études demeure agréable tout en étant sécuritaire, malgré le contexte inédit et l’incertitude qui entourent la pandémie. J’ai l’intime conviction qu’ensemble, nous pourrons relever ce défi, et ceux à venir, et faire en sorte que la prochaine session se déroule le mieux possible, pour nos étudiants et nos étudiantes comme pour notre personnel » - Marie-France Bélanger, directrice générale.