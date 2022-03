L'ancienne Résidence St-Cyrille sera finalement un CPE temporaire

Un CPE temporaire pourra finalement s'établir dans l'ancienne Résidence St-Cyrille.

Le conseil municipal en est venu à une entente de principe avec le CPE « Au Cœur des Découvertes » à la suite d'une rencontre en début de semaine.

La garderie temporaire pourra accueillir jusqu'à 55 enfants, prioritairement de St-Cyrille-de-Wendover.

Les élus tenaient à ce que la quiétude du quartier demeure intacte alors que le dossier avait fait réagir dans les derniers jours.

Les employés pourront se stationner à l'église alors qu'un débarcadère sécuritaire sera aménagé sur la rue St-Laurent.

Sylvain Masson, conseiller municipal, affirme que les élus ne peuvent ignorer le manque de places en garderie dans la municipalité. « On n'a même pas de centre communautaire qu'on peut dire qu'on va essayer de prêter [...] pour accommoder les gens du CPE. On a quand même un bassin de jeunes familles assez important dans la municipalité, et ce n'est pas facile de trouver des places en garderie. »

SUITE DES CHOSES

Le CPE présentera un plan au ministère de la Famille et les conditions d'acceptation seront officialisées au prochain conseil municipal lundi prochain (4 avril).

Le CPE temporaire devrait être utilisé pendant environ 1 an alors que le nouveau CPE devrait être fonctionnel près de l'aréna à l'été 2023.

80 places sont prévues dans cette nouvelle installation qui est attendue depuis 2015.