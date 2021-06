L’APTS maintient son débrayage de lundi et mardi

Les 4 500 membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux du CIUSSS de l'Estrie - CHUS sont en grève aujourd'hui et demain.

Durant le débrayage, les services essentiels seront maintenus, mais des secteurs subiront des réductions ou reports de services et activités non urgents tels que la réadaptation et l'imagerie médicale.

L'APTS représente le personnel psychosocial, les nutritionnistes, les techniciens en éducation spécialisée, les techniciens de laboratoire médical, les technologues en imagerie médicale.

Pour ce qui est de la grève de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN elle a été annulée en raison de progrès significatifs réalisés à la table de négociations.