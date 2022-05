L'Archidiocèse de Sherbrooke pourrait s'impliquer dans la visite du pape

L'Archidiocèse de Sherbrooke pourrait être appelé à s'impliquer dans la visite du pape François au Canada. Il sera au pays du 24 au 30 juillet.

"Cet événement historique va demander énormément de logistique. Il est possible que l'Archidiocèse vienne en appui au département des communications en fournissant du personnel afin derépondre aux nombreuses demandes journalistiques, " mentionne Éliane Thibault responsable des communications pour l'Archidiocèse de Sherbrooke.

Le Saint-Père fera des arrêts à Iqaluit au Nunavut, à Edmonton en Alberta et à Québec. Cette mission en est une de réconciliation avec le peuple autochtone. Les endroits ont été choisis de façon stratégique afin de rejoindre les autochtones du Nord, de l'Ouest et de l'Est du pays.

Dans un processus pour favoriser la guérison des peuples autochtones, il était important de rejoindre le plus de personnes possibles ajoute Mme Thibault.