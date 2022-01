L'AQS déplore que les spas du Québec demeurent fermés

À compter d’aujourd’hui, le Québec est la seule province au Canada où les établissements spas nordiques sont encore fermés. Cette fermeture est « arbitraire et non justifiée », selon l’Association québécoise des spas (AQS), qui demande au gouvernement d’exercer un jugement rationnel en rouvrant les spas à compter du 7 février.

Après avoir perdu toute la clientèle des fêtes, les établissements spas ne peuvent pas se permettre de passer à côté de la Saint-Valentin, un autre moment de l’année très important pour eux. « Le gouvernement Legault met à risque l’industrie du bien-être en croissance partout dans le monde et reconnue ailleurs comme un partenaire pour améliorer la santé physique et mentale. Au moment où les Québécois en ont plus que jamais besoin, c’est triste de constater qu’ici, on ne s’en soucie pas », dénonce Véronyque Tremblay, présidente-directrice générale de l’ASQ.

La PDG rappelle que les spas ne sont pas comme les autres activités davantage à risque. « Dans un établissement spa, les gens sont là pour relaxer dans leur bulle, et surtout, à l’extérieur. »

UNE FERMETURE INEXPLICABLE

Dans un article paru récemment, le virologue Benoit Barbeau mentionnait que la fermeture des spas demeure « nébuleuse » et qu’il voyait mal pourquoi les installations extérieures des spas sont ciblées par les mesures alors que depuis le début de la pandémie, les activités dehors sont privilégiées puisque la transmission du virus y est « extrêmement faible ». De plus, l'ASQ soutient que les installations sont vastes, que la clientèle est principalement constituée de personnes seules et de couples et qu’aucune éclosion n’a été rapportée dans une de nos installations.

Malgré tout cela, les spas demeurent fermés alors que de nombreuses activités intérieures sont maintenant permises, une décision qui demeure grandement incomprise par les propritaires de spas partout au Québec.

Récemment, un sondage mené par l’AQS a révélé que dans les premières semaines de la nouvelle fermeture décrétée en décembre, plus de la moitié des 140 établissements spas ont perdu au-dessus de 200 000$. Considérant que les spas ont de plus été fermés pendant 10 à 12 des 22 derniers mois selon les régions, les pertes sont lourdes.