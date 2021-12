L'éclosion de COVID-19 au sein des paramédics de l'Estrie se poursuit

L'importante éclosion de COVID-19 qui se déroule présentement au sein de la Coopérative des travailleurs d'ambulance de l'Estrie continue à prendre de l'ampleur. Ce sont maintenant 29 paramédics et cadres de la région qui sont infectés par le virus.

Rappelons que les premiers travailleurs à être infectés avaient reçu un résultat positif à la suite d'une soirée tenue avant les fêtes au restaurant le Shaker de Sherbrooke.

Malgré cette éclosion qui sévit au sein des équipes de paramédics, aucun bris de service n'est anticipé par la direction de la Coopérative. « Tous nos quarts sont comblés jusqu'à la fin de ce qu'on appelle une ''période'', donc jusqu'au 2 janvier. Actuellement on n'a pas de quarts qui sont libres », rassure Marie-Claude Boulanger, directrice générale de la Coopérative des travailleurs d'ambulance de l'Estrie.

Cette dernière soutient toutefois que huit paramédics qui prêtaient main forte dans la campagne de vaccination et le dépistage en Estrie ont dû retourner sur le terrain pour combler les quarts de travail de leurs collègues déclarés positifs à la COVID-19.

Mme Boulanger n'est pas inquiète de la situation et assure que celle-ci sera rétablie rapidement. « On n'a pas d'inquiétude et je vous dirais qu'il y a une grosse masse d'employés qui réintègrent les rangs le 1er janvier puisque leur quarantaine est terminée », conclut-elle.